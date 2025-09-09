Ричмонд
Рамзан Кадыров обратился к Маргарите Симоньян после ее операции

Кадыров призвал поддержать Симоньян после операции.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к перенесшей операцию главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян. Он пожелал ей здоровья. Соответствующий пост руководитель региона разместил в личном Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что считает Симоньян по-настоящему сильным, а также мужественным человеком. Поскольку сразу после операции она вышла на связь, успокоив аудиторию. Более того, она даже нашла в себе силы шутить.

«Сегодня особенно важно выразить ей слова поддержки. Я искренне желаю Маргарите Симоновне скорейшего восстановления, новых сил и крепкого здоровья!» — написал Кадыров.

Он также добавил, что на Симоньян возложена огромная ответственность на информационном «поле боя». Тем не менее, она с ней успешно справляется. Поскольку продолжает защищать Россию даже в самых сложных условиях.

Напомним, сразу после операции Симоньян поблагодарила аудиторию. В первую очередь тех, кто переживал и молился за нее. Она отметила, что любит свою аудиторию так же, как та любит ее саму.

