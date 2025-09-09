Белый дом пока не готов анонсировать телефонный разговор Путина и Трампа

В Белом доме заявили, что пока не готовы анонсировать проведение нового телефонного разговора между американским и российским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
«У меня нет информации о телефонных разговорах президента с другими иностранными лидерами, которую я была бы готова огласить», — сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе регулярного брифинга.
Отметим, накануне глава США выразил желание провести переговоры с российским президентом. По его словам, контакт планируется в скором времени.
Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все собеседники Владимира Путина в мире приветствуют его диалог с американским коллегой.