Хуситы заявили о нанесении удара гиперзвуковой баллистической ракетой по Иерусалиму

«Ракетные войска провели военную операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты “Палестина-2” с несколькими боеголовками, целью которой стали несколько важных объектов вокруг оккупированного Иерусалима», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.