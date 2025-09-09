Хуситы заявили о нанесении удара гиперзвуковой баллистической ракетой по Иерусалиму

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по Иерусалиму. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа, передает ТАСС.
«Ракетные войска провели военную операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты “Палестина-2” с несколькими боеголовками, целью которой стали несколько важных объектов вокруг оккупированного Иерусалима», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.-0-