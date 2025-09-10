Евросоюз осудил атаку Израиля на Доху

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, американские военные уведомили Белый дом и президента США Дональда Трампа об ударе армии Израиля по Катару. Сам Трамп выразил сожаление, что «печальный инцидент» произошел в Катаре, но в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после атаки сказал, что это «может стать возможностью для мира».