Трамп повел себя странно в разговоре с эмиром Катара после удара Израиля

Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани осудил удары Израиля по Дохе.

Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани осудил удары Израиля по Дохе. Об этом сообщили в канцелярии катарского монарха.

«Президент США Дональд Трамп во время разговора с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани решительно осудил посягательство на суверенитет Катара, отметив, что дипломатических решений достаточно для урегулирования нерешенных проблем в регионе», — говорится в официальном сообщении.

В канцелярии также отметили, что хозяин Белого дома высоко оценил усилия Катара в мирном урегулировании в регионе. Трамп при этом назвал Катар надежным партнером США и призвал эмира продолжать усилия по достижению мира в Газе.

Незадолго до этого в Белом доме сообщали, что Трамп якобы заранее предупредил Доху о готовящейся атаке. Однако в МИД Катара это утверждение опровергли. Там отметили, что разговор двух лидеров стран проводился уже во время ударов Израиля.

Кроме того, издание Jerusalem Post писало, что США дали Тель-Авиву добро удары по ХАМАС в Катаре. Сообщалось, что Израиль совершил атаку на жилые дома в Дохе, где проживали лидеры движения. Также появилась версия, что Штаты могли дистанционно отключить системы ПВО Катара.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

