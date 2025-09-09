Катар заявил о подготовке ответа на удары Израиля по Дохе

Катар оставляет за собой право ответить на удары Израиля по Дохе, в результате которых погибли члены палестинской группировки ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр эмирата, шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, передает Al Jazeera.
По его словам, Катар не потерпит никаких нарушений своего суверенитета и примет комплексный подход для ответа на израильские удары и предотвращения будущих атак.
Он также отметил, что государство формирует команду под руководством дипломата Мохаммеда бин Абдулазиза аль-Хулаифи, которая примет правовые меры в ответ на израильские удары. Доха уже связалась с дружественными странами и вскоре объявит о мерах в ответ на израильскую атаку.
«Нельзя игнорировать действия, направленные на бездумное нарушение суверенитета государств, и с ними необходимо бороться всеми средствами», — сказал Аль Тани.
Шейх заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пренебрег международным правом и движет весь регион к необратимой ситуации, а также сводит на нет все попытки достичь мира. Попытка убийства переговорщиков в стране, которая также участвует в переговорах о прекращении огня, неэтична и вероломна, сказал он.
Как отметил Аль-Тани, Нетаньяху «утверждает, что он добивается стабильности в регионе, в то время как на самом деле он добивается нестабильности с помощью нарциссических иллюзий ради собственной выгоды».
«Сегодня мы достигли поворотного момента, когда весь регион должен дать отпор такому варварскому поведению», — сказал он.
Премьер добавил, что израильские удары по Дохе можно расценить только как «государственный терроризм».
Израиль нанес удары по Дохе днем 9 сентября. В МИД Катара сообщили, что под атаку попали дома, где проживали «несколько членов политического бюро ХАМАС». Al Arabiya со ссылкой на источник в ХАМАС сообщал о гибели руководителей группировки, включая лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хайю и главу политбюро Халеда Машаля.
Однако член политбюро группировки Сухейль аль-Хинди опроверг эти данные. По его словам, погибли сын аль-Хайя — Хаммам — и его офис-менеджер. МВД Катара сообщило о гибели сотрудника Сил внутренней безопасности и нескольких раненых.
Ряд стран, включая Канаду, Францию и Великобританию, осудили действия Израиля. Президент США Дональд Трамп, как сообщил Белый дом, выразил сожаление, что «печальный инцидент» произошел в Катаре, но в разговоре с Нетаньяху после атаки сказал, что это «может стать возможностью для мира». Аль-Хинди подчеркивал, что ХАМАС считает США также ответственными за атаку.
Катар решил приостановить посреднические усилия после произошедшего.
Израиль объяснил, что решение о проведении операции, которую власти назвали «Саммит огня», было принято после произошедшего накануне теракта. На въезде в Иерусалим двое устроили стрельбу, погибли шесть человек. Стрелков убили. ХАМАС, с которой Израиль с октября 2023 года ведет войну в секторе Газа, взяла на себя ответственность за нападение.