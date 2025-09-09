Премьер Катара: израильские удары по Дохе подрывают переговоры о мире в Газе

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что удары Израиля по Дохе нанесли серьезный ущерб переговорному процессу по сектору Газа, который велся по инициативе США. По его словам, действия израильской стороны подрывают все усилия по достижению мира в регионе.
Во время пресс-конференции катарский премьер подчеркнул, что несмотря на просьбы США продолжать диалог, Израиль нанес удары по жилым районам Дохи, где находилась делегация палестинского движения ХАМАС.
Делегаты прибыли для обсуждения последнего предложения Вашингтона о прекращении огня в секторе Газа. Эти события, по мнению Аль Тани, ставят под угрозу мирные инициативы и стабильность в регионе.
Ранее неожиданное нападение Израиля назвали «внесудебным убийством в нейтральной стране».