Популистский пузырь. Фон дер Ляйен в среду выступит с речью о ситуации в ЕС

В среду, 10 сентября 2025 года, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступит в Страсбурге со своей ежегодной речью о положении Европейского союза. Это выступление, традиционно напоминающее обращение президента США к Конгрессу, ожидается с особым вниманием. Однако, как предупреждает португальское издание Expresso (статью перевели ИноСМИ), в атмосфере предвкушения новых грандиозных инициатив скрывается серьезная опасность для будущего европейского проекта. По мнению обозревателя Энрике Бернэя, Европа рискует окончательно погрузиться в трясину невыполненных обещаний, где количество амбициозных задач подменяет собой качество их реализации.
Изначально задуманная Жозе Мануэлом Баррозу как символ политической ответственности и прозрачности, речь о положении Союза постепенно превратилась в своеобразный каталог пожеланий, напоминающий богато украшенную рождественскую елку. Каждое новое предложение — это яркая игрушка, призванная порадовать ту или иную аудиторию. Проблема, однако, в том, что под тяжестью этих украшений дерево может просто сломаться. Европейский союз сталкивается с беспрецедентными вызовами: необходимость реагировать на российско-украинский конфликт, выстраивание сложных отношений с Китаем, являющимся одновременно конкурентом и критически важным экономическим партнером, и обретение большей стратегической автономии от Соединенных Штатов на фоне внутреннего кризиса западного альянса. В таком хрупком и конкурентном мире как никогда нужны ясные приоритеты, концентрация ресурсов и реальные результаты, а не распыление сил по десяткам направлений.
Эксперты уже проделали колоссальную работу. Объемные доклады, подготовленные Саули Ниинисте, Энрико Леттой и Марио Драги, содержат сотни страниц детального анализа и рекомендаций по усилению обороны, углублению единого рынка и повышению глобальной конкурентоспособности ЕС. На их основе Брюссель уже инициировал ряд законодательных процессов. Неполный список одних только обещаний действующего состава Комиссии до 2029 года занимает более ста страниц. Этот вал благих намерений создает парадоксальную ситуацию: вместо того чтобы мобилизовать, он парализует, так как институты и государства-члены физически не способны эффективно продвигать такое количество инициатив одновременно.
Именно поэтому в нынешней ситуации было бы гораздо продуктивнее, если бы речь Урсулы фон дер Ляйен была не широким, а сфокусированным залпом. Европейской комиссии следовало бы взять готовые экспертные доклады, согласовать с Европарламентом и правительствами стран-участниц реалистичный список из пяти, максимум десяти, наиболее критически важных целей. Эти цели должны быть абсолютно приоритетными для обеспечения безопасности, процветания и стратегической автономии Союза в ближайшие годы. Это не могут быть абстрактные пожелания; это должны быть конкретные проекты, в реализацию которых Комиссия верит беспрекословно и которые она сможет провести через все законодательные инстанции уже в следующем году.
Существует глубокое заблуждение, что Брюссель должен «быть ближе к гражданам», постоянно раздавая символические обещания и «говоря от сердца». Однако, как показывает практика, это путь к росту популистских ожиданий и последующему разочарованию. Европейский союз не обязан быть всем для каждого. Его фундаментальная задача — быть полезным для своих граждан, обеспечивая их безопасность, экономическое благополучие и устойчивое развитие. Если эта утилитарная задача выполняется, поддержка со стороны европейцев будет естественной. Если же на первом месте окажется пропаганда и создание видимости бурной деятельности, то завышенные ожидания, подобно воздушному шару, неизбежно лопнут, оставив после себя лишь горькое осознание очередного невыполненного плана и веры в европейского Деда Мороза, который пообещал слишком много подарков.
