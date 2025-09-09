Существует глубокое заблуждение, что Брюссель должен «быть ближе к гражданам», постоянно раздавая символические обещания и «говоря от сердца». Однако, как показывает практика, это путь к росту популистских ожиданий и последующему разочарованию. Европейский союз не обязан быть всем для каждого. Его фундаментальная задача — быть полезным для своих граждан, обеспечивая их безопасность, экономическое благополучие и устойчивое развитие. Если эта утилитарная задача выполняется, поддержка со стороны европейцев будет естественной. Если же на первом месте окажется пропаганда и создание видимости бурной деятельности, то завышенные ожидания, подобно воздушному шару, неизбежно лопнут, оставив после себя лишь горькое осознание очередного невыполненного плана и веры в европейского Деда Мороза, который пообещал слишком много подарков.