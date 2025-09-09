Ричмонд
В канцелярии эмира Катара заявили, что Трамп решительно осудил удары ЦАХАЛ по Дохе

«Президент США Дональд Трамп во время разговора с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани решительно осудил посягательство на суверенитет Катара, отметив, что дипломатических решений достаточно для урегулирования нерешенных проблем в регионе», — уточнили в ведомстве.

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп осудил удары Израиля по Дохе, сообщила канцелярия эмира Катара на своем сайте по итогам его разговора с главой Белого дома.

Как указали в канцелярии, Трамп высоко оценил посреднические усилия эмира и Катара, подчеркнув «его важнейшую роль в достижении мира в регионе». Американский лидер также назвал Доху надежным стратегическим союзником Штатов и призвал Аль Тани продолжать посреднические усилия для достижения мира в секторе Газа.

Перед этим пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп сожалеет об ударах Израиля по Катару. Она также заявила, что США заранее предупредили эмират о готовящейся атаке.

При этом представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в соцсети X опроверг сообщения, что Штаты предупреждали Доху о предстоящих ударах. По его словам, телефонный разговор между представителями двух стран происходил прямо в момент израильской атаки на столицу эмирата.

Кроме того, по информации издания Jerusalem Post, Штаты одобрили удары ЦАХАЛ по лидерам движения ХАМАС в Катаре.

Ранее власти Израиля сообщили, что провели операцию против руководства ХАМАС. В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отмечается, что еврейское государство самостоятельно инициировало и провело операцию против лидеров движения ХАМАС и берет всю ответственность за нее на себя. -0-

