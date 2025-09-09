Катар заявил о подготовке ответа на израильские удары по Дохе

По его словам, государство готовит комплексный подход для предотвращения будущих атак. Для этого формируется команда под руководством дипломата Мохаммеда бин Абдулазиза аль-Хулаифи, которая займётся правовыми и дипломатическими мерами. Доха уже связывается с дружественными странами и скоро объявит о конкретных шагах.
Аль-Тани подчеркнул, что нарушение суверенитета недопустимо. Он обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в пренебрежении международным правом и подрыве усилий по миру. Попытка убийства переговорщиков, участвующих в обсуждении прекращения огня, шейх назвал «неэтичной и предательской».
Он добавил, что удары по Дохе можно рассматривать как «государственный терроризм» и выразил сомнение в результативности последних переговоров по инициативе США. Шейх также отверг слухи о том, что лидеры ХАМАС могли быть предупреждены о нападении.
Напомним, 9 сентября израильские ВВС нанесли удар по столице Катара, целью атаки стала штаб-квартира палестинского движения ХАМАС. Всего произошло не менее 10 мощных взрывов. Катар прекратил свою посредническую роль в урегулировании конфликта в Газе после ударов. Израильские авиаудары были осуждены Египтом, Катаром, ОАЭ и ООН.