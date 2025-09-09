Ричмонд
Пушков отметил, что ВВС Израиля смогли долететь до Катара, нарушив границы других стран

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал нападение авиации ЦАХАЛ на руководителей палестинского движения ХАМАС, которые находились в городе Доха, столице Государства Катар. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

«Как-то все это не вяжется с официальной заботой о переговорном процессе, о котором так любят говорить во многих зарубежных столицах…», — обратил внимание Алексей Пушков.

Сенатор добавил, что эскадрилье военной авиации Израиля для достижения территории Катара потребовалось незаконно пересечь либо государственные границы Саудовской Аравии, либо Иорданского Хашимитского Королевства. Тем не менее, как отметил Алексей Пушков, самолетам ЦАХАЛ по какой-то причине позволили беспрепятственно долететь до своей цели.

Нападение эскадрильи Воздушно-космических сил Израиля на здание, в котором находились лидеры палестинского движения ХАМАС, произошло во вторник, 9 сентября. Согласно одной из версий, целью атаки являлся срыв переговоров высокопоставленных функционеров группы о способах достижения прекращении боевых действий в секторе Газа.

