9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 8 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже прошли подготовку в Испании. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны королевства, передает ТАСС.
По его информации, глава ведомства Маргарита Роблес «объявила о ряде мер по укреплению украинской обороноспособности, а также в сфере подготовки и гуманитарной помощи». «Испанские усилия по подготовке ВСУ в рамках миссии Евросоюза по военной поддержке уже превышают 8 тыс. человек обученного состава», — добавили в министерстве.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. -0-