Более 8 тыс. украинских военных прошли обучение в Испании

По его информации, глава ведомства Маргарита Роблес «объявила о ряде мер по укреплению украинской обороноспособности, а также в сфере подготовки и гуманитарной помощи». «Испанские усилия по подготовке ВСУ в рамках миссии Евросоюза по военной поддержке уже превышают 8 тыс. человек обученного состава», — добавили в министерстве.