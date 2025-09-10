Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 8 тыс. украинских военных прошли обучение в Испании

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 8 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже прошли подготовку в Испании. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны королевства, передает ТАСС.

По его информации, глава ведомства Маргарита Роблес «объявила о ряде мер по укреплению украинской обороноспособности, а также в сфере подготовки и гуманитарной помощи». «Испанские усилия по подготовке ВСУ в рамках миссии Евросоюза по военной поддержке уже превышают 8 тыс. человек обученного состава», — добавили в министерстве.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. -0-

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше