Трамп: Освобождённая Хезболлой россиянка Цуркова находится в посольстве США

Президент США рассказал о судьбе находившейся в плену Хезболлы гражданки России и Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Россиянка Елизавета Цуркова, которая была захвачена группировкой «Катаиб Хезболлах», освобождена и находится в безопасности. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстонского университета, чья сестра является гражданкой США, только была освобождена “Катаиб Хезболлах” и сейчас находится в безопасности в американском посольстве в Ираке», — написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Напомним, о похищении Елизаветы Цурковой стало известно в 2023 году. Сообщалось, что женщина въехала в Ирак по российскому паспорту для того, чтобы собрать материал для своей докторской диссертации, где была похищена шиитскими ополченцами и удерживалась в заложниках.

Позже появилось видео, где Цуркова на иврите заявляет, что является агентом американского ЦРУ и израильского Моссад. Предположительно, заявления она сделала под давлением похитителей.

В мае стало известно о подготовке сделки по освобождению Цурковой в обмен на нескольких обвиняемых в «нападении на американские интересы» заключённых.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше