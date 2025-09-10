Трамп: Освобождённая Хезболлой россиянка Цуркова находится в посольстве США

Россиянка Елизавета Цуркова, которая была захвачена группировкой «Катаиб Хезболлах», освобождена и находится в безопасности. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстонского университета, чья сестра является гражданкой США, только была освобождена “Катаиб Хезболлах” и сейчас находится в безопасности в американском посольстве в Ираке», — написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Напомним, о похищении Елизаветы Цурковой стало известно в 2023 году. Сообщалось, что женщина въехала в Ирак по российскому паспорту для того, чтобы собрать материал для своей докторской диссертации, где была похищена шиитскими ополченцами и удерживалась в заложниках.
Позже появилось видео, где Цуркова на иврите заявляет, что является агентом американского ЦРУ и израильского Моссад. Предположительно, заявления она сделала под давлением похитителей.
В мае стало известно о подготовке сделки по освобождению Цурковой в обмен на нескольких обвиняемых в «нападении на американские интересы» заключённых.