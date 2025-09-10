Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе со своими коллегами поделили Украину. Они не учитывали языковые, этнические, религиозные различия. Европейцев интересовали только полезные ископаемые, а именно нефть, газ, уголь, золото, уран, титан, литий и никель. В плане Макрона нет Вашингтона, но есть ввод войск. Также предусмотрена передача областей Украины в состав Польши и Румынии. Им предлагают аннексировать Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Одесскую области. Великобритания в этой конструкции будет контролировать логистику.