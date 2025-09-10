Донецкая Народная Республика, 10 сентября.
Российские войска выбивают тыловую инфраструктуру в Дружковке, Краматорске и Славянске. Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что уничтожаются системы ПВО и мобильные группы, а также склады с боеприпасами.
— За Славянско-Краматорскую агломерацию взялись всерьёз. Генеральная битва за Донбасс ещё только замаячила на горизонте, но её очертания уже осязаемо вырисовываются. И, похоже, к огромной территории командование ВС РФ решило применить тактику, отточенную на городах: вместо штурмов в лоб — обход и нарушение логистики, — пишет он.
По предварительной информации, в Краматорске, где до недавнего времени находилась украинская администрация Донецкой области, разбит склад бригады «Лють». Подразделение потеряло часть личного состава, а также оборудование для разминирования.
Продолжаются бои и у Красноармейска (Покровска). Нашим штурмовикам удалось зайти в село Муравка, находящееся на границе с Днепропетровской областью. В самом Красноармейске войска идут по улицам Возрождения и Уютная. Под контроль России перешло крупнейшее угольное предприятие ДНР, расположенное рядом с городом.
— Наши подразделения вошли на территорию административно-производственного комплекса шахтоуправления «Покровское» у Удачного, — сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Курская область, 10 сентября.
ВСУ перестали наступать на территорию Курской области на Тёткинском и Глушковском участках фронта. Украинские подразделения попытались провести контратаку в соседней Сумской области. В этих атаках киевские войска потеряли до 70% личного состава и не добились успеха. Наступление захлебнулось у Андреевки и Алексеевки.
Цели Макрона на Украине.
Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе со своими коллегами поделили Украину. Они не учитывали языковые, этнические, религиозные различия. Европейцев интересовали только полезные ископаемые, а именно нефть, газ, уголь, золото, уран, титан, литий и никель. В плане Макрона нет Вашингтона, но есть ввод войск. Также предусмотрена передача областей Украины в состав Польши и Румынии. Им предлагают аннексировать Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Одесскую области. Великобритания в этой конструкции будет контролировать логистику.
Киев может столкнуться с нехваткой ПВО.
И так не самая качественная украинская система противовоздушной обороны может столкнуться с ещё большими проблемами. Ей может не хватить боеприпасов после того, как Министерство войны США начало инвентаризацию оказанной помощи. Спасает пока передача европейских запасов, но и они не безграничны. В итоге ответственность за небо Украины перекладывается туда-сюда.
— Европейские страны также должны активизироваться, в том числе прекратить закупки российской нефти и усилить экономическое давление на страны, финансирующие боевые действия, — заявил представитель Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.
Он же составил доклад для Минвойны, где говорит, что поддержка Киева истощает запасы США, а этого нельзя допустить, так как на носу — противостояние с Китаем.
Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожают артиллерийские орудия, точки взлёта БПЛА, укреплённые позиции и живую силу ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia.
США выходят из борьбы против фейков.
Договор о борьбе с дезинформацией из России, Китая и Ирана между Штатами и Европой больше не работает. Заключён он был ещё в годы правления Джо Байдена.
— Информационная война — это реальность нашего времени, и искусственный интеллект только усугубит связанные с ней риски, — утверждает Джеймс Рубин, занимавший ранее пост главы Агентства по международному взаимодействию, находившегося в составе Бюро по глобальным связям с общественностью Государственного департамента Соединённых Штатов.
Financial Times отмечает, что структура стала цензурировать внутреннюю повестку, что критиковалось сторонниками Республиканской партии. Организация регулярно обвиняла российские СМИ во вмешательстве в дела иностранных государств. Например, им не понравилось, что Москва пытается подорвать поддержку Украину со стороны западных стран, но она продолжается, а также пытается влиять на президентские выборы в Молдавии, где у руля — ставленница Запада Майя Санду, к которой регулярно приезжают европейские лидеры.