Катар заявил, что сделает в ответ на атаку Израиля

Катар официально объявил о праве на ответные действия в отношении Израиля после атаки еврейского государства на Доху, где находилась штаб-квартира движения ХАМАС.

Катар официально объявил о праве на ответные действия в отношении Израиля после атаки еврейского государства на Доху, где находилась штаб-квартира движения ХАМАС. Об этом сообщил глава правительства и одновременно глава МИД эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани во время пресс-конференции в столице Катара.

«Мы оставляем за собой право отреагировать на это вопиющее нападение и примем все необходимые меры. Завтра мы начнем работу по всеобъемлющему пересмотру политики и выработке процедур, чтобы предотвратить подобные действия и не допустить их повторения», — отметил он.

Глава правительства также рассказал о создании юридической группы под руководством государственного министра Мухаммеда аль-Хулейфи. Она сформулирует меры реагирования на израильское нападение.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Американский лидер осудил действия Израиля и назвал Доху стратегическим партнером Штатов.

Однако в поведении американской стороны было несколько странностей. По некоторым данным, США могли отключить ПВО Катара перед ударом Тель-Авива. Штаты дали добро Израилю на совершение этой атаки. В Белом доме отмечали, что США заранее предупредили Доху о готовящейся атаке, но Катар опроверг эти заявления.

