Трамп сообщил об освобождении россиянки Цурковой в Ираке

Российская гражданка Елизавета Цуркова была освобождена шиитской организацией «Катаиб Хезболлах» в Ираке. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

«Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстонского университета, сестра которой является гражданкой США, была только что освобождена организацией “Катаиб Хезболла” (военное крыло “Хезболлы”) и сейчас находится в безопасности в американском посольстве в Ираке после многих месяцев пыток», — написал он в соцсети Truth Social.

Президент также заявил, что всегда будет бороться за справедливость и призвал ХАМАС освободить заложников немедленно.

Напомним, о похищении гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурковой стало известно в июле 2023 года. Она пропала в Ираке, куда приехала по российскому паспорту в рамках работы над докторской диссертацией. Считалось, что за её похищением стояли сторонники движения «Хезболла». Позже иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись с Цурковой. Сообщалось, что иранские власти предлагали её в обмен на свободу семи обвиняемых в нападениях на объекты США в Ираке.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше