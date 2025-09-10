Трамп сообщил об освобождении россиянки Цурковой в Ираке

Напомним, о похищении гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурковой стало известно в июле 2023 года. Она пропала в Ираке, куда приехала по российскому паспорту в рамках работы над докторской диссертацией. Считалось, что за её похищением стояли сторонники движения «Хезболла». Позже иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись с Цурковой. Сообщалось, что иранские власти предлагали её в обмен на свободу семи обвиняемых в нападениях на объекты США в Ираке.