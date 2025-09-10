Трамп сообщил об освобождении похищенной «Хезболлой» россиянки

«Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстона, чья сестра является гражданкой США, была только что освобождена группировкой “Катаиб Хезболлах”», — написал президент Соединенных Штатов.
Трамп добавил, что Елизавета Цуркова несколько месяцев подвергалась пыткам. Сейчас девушка находится в американском посольстве в Ираке.
