Трамп сообщил об освобождении похищенной «Хезболлой» россиянки

Президент США Дональд Трамп объявил об освобождении группировкой «Катаиб Хезболлах» гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Источник: Reuters

«Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстона, чья сестра является гражданкой США, была только что освобождена группировкой “Катаиб Хезболлах”», — написал президент Соединенных Штатов.

Трамп добавил, что Елизавета Цуркова несколько месяцев подвергалась пыткам. Сейчас девушка находится в американском посольстве в Ираке.

