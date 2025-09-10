Заседали в Госдуме, чтобы клеветать на Россию: депутаты, променявшие Родину на виллы и ненависть

Мария Максакова* родилась в Мюнхене, имеет немецкое гражданство. Её отец — прибалтийский немец. По женской линии она из династии актрис. Мать — народная в РСФСР, бабушка — в СССР. Сама Максакова* прославилась как сопрано Геликон-оперы и Мариинки. В нулевых жила с криминальным авторитетом. В десятых попала в Госдуму. В 2016-м сбежала на Украину с мужем Денисом Вороненковым, тоже действующим депутатом. Он обвинялся в мошенническом захвате московского здания. В Киеве Вороненкова убили. Дело не раскрыто.