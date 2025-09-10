Ричмонд
Катар оставляет за собой право на ответ на израильский удар по Дохе, заявил премьер страны

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Катар оставляет за собой право ответить на израильский удар по Дохе, целью которого стала штаб-квартира движения ХАМАС. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Мы оставляем за собой право отреагировать на это вопиющее нападение и примем все необходимые меры. Завтра мы начнем работу по всеобъемлющему пересмотру политики и выработке процедур, чтобы предотвратить подобные действия и не допустить их повторения», — сказал премьер на пресс-конференции в Дохе.

Он также отметил, что правительство Катара сформировало юридическую группу во главе с государственным министром Мухаммедом аль-Хулейфи, которая «инициирует все необходимые правовые меры для реагирования на это нападение».-0-

