Новосибирский сенатор Александр Карелин высказался о перспективах переговоров Путина, Трампа и Зеленского

Олимпийский чемпион и представитель Новосибирской области в Совете Федерации в интервью Сиб.

Олимпийский чемпион и представитель Новосибирской области в Совете Федерации в интервью Сиб.фм поделился своим взглядом на ключевые условия России и драматизм текущего конфликта.

Знаменитый спортсмен и сенатор Александр Карелин в разговоре с Сиб.фм оценил вероятность переговоров между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

По словам Карелина, Россия изначально обозначила свои базовые требования — нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО, демилитаризацию и денацификацию. «Мы добиваемся, чтобы Украина оставалась вне блоков. Вступление в ЕС допустимо, но членство в НАТО угрожает нашим национальным интересам», — отметил сенатор.

Карелин обратил внимание, что в последние годы ООН перестала ежегодно принимать резолюции против героизации нацизма, что, по его мнению, отражает опасные тенденции. Он также напомнил, что Германия, лидер Евросоюза, инициировала две мировые войны, где противником страны была Россия.

Комментируя возможность встречи лидеров России, США и Украины, сенатор подчеркнул: «Стремление Трампа к миру очевидно, но западные страны не все готовы к урегулированию. Украинская сторона не принимает компромиссов, которые учитывали бы интересы России».

Карелин считает, что именно в этом заключается драматизм нынешней ситуации: при усилиях отдельных лидеров к миру отсутствует готовность ключевых игроков к взаимопониманию.

