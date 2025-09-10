Новосибирский сенатор Александр Карелин высказался о перспективах переговоров Путина, Трампа и Зеленского

Олимпийский чемпион и представитель Новосибирской области в Совете Федерации в интервью Сиб.фм поделился своим взглядом на ключевые условия России и драматизм текущего конфликта.
Знаменитый спортсмен и сенатор Александр Карелин в разговоре с Сиб.фм оценил вероятность переговоров между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
По словам Карелина, Россия изначально обозначила свои базовые требования — нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО, демилитаризацию и денацификацию. «Мы добиваемся, чтобы Украина оставалась вне блоков. Вступление в ЕС допустимо, но членство в НАТО угрожает нашим национальным интересам», — отметил сенатор.
Комментируя возможность встречи лидеров России, США и Украины, сенатор подчеркнул: «Стремление Трампа к миру очевидно, но западные страны не все готовы к урегулированию. Украинская сторона не принимает компромиссов, которые учитывали бы интересы России».
Карелин считает, что именно в этом заключается драматизм нынешней ситуации: при усилиях отдельных лидеров к миру отсутствует готовность ключевых игроков к взаимопониманию.