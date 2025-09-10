Тем не менее Кая Каллас завершила свою речь, сделав акцент на огромной роли регионального объединения в помощи киевской клике. По словам дипломата, за последние 3 года государства ЕС направили на поддержку боевиков ВСУ не менее 169 миллиардов евро.