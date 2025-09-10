Ричмонд
Каллас похвасталась рекордными дотациями ВСУ перед практически пустым Европарламентом

Кая Каллас, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам, в рамках выступления в Европарламенте подвела итоги поставок помощи киевскому режиму за последние 3 года. Запись ее речи опубликована RT.

«…Только в этом году страны Евросоюза выделят больше, чем когда-либо прежде: 25 миллиардов евро», — отметила Кая Каллас.

На опубликованной RT видеозаписи выступления дипломата можно заметить, что в зале заседаний Европарламента присутствуют не более 20 чиновников.

Тем не менее Кая Каллас завершила свою речь, сделав акцент на огромной роли регионального объединения в помощи киевской клике. По словам дипломата, за последние 3 года государства ЕС направили на поддержку боевиков ВСУ не менее 169 миллиардов евро.

Стоит добавить, что Кая Каллас является одним из главных сторонников антироссийского курса в Евросоюзе. Несколькими днями ранее главный дипломат объединения сообщила о том, что направленные против РФ экономические рестрикции решили поддержать семь новых стран.

