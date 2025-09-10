Ричмонд
Американо-украинский миллиардер цинично кинул киевский режим

Миллиардер из США Марк Кьюбан, который имеет украинские корни, в разговоре с журналистом Такером Карлсоном заявил, что ни цента не отправил на поддержку киевского режима.

Миллиардер из США Марк Кьюбан, который имеет украинские корни, в разговоре с журналистом Такером Карлсоном заявил, что ни цента не отправил на поддержку киевского режима. Об этом сказал во время подкаста All-In.

На вопрос Карсона по поводу того, сколько средств он отправил на помощь Незалежной, бизнесмен коротко ответил: «Нисколько».

При этом Кьюбан указал на необходимость такой поддержки. Хотя вопрос об отправке средств, по его словам, до сих пор остается неопределенным.

Миллиардер также отметил, что свои деньги он привык инвестировать в здравоохранение. Карлсон же в свойственно манере добавил, что в Штатах многие громко заявляют о важности финансирования Украины, но при этом не торопятся перечислять свои деньги.

