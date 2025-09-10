Ричмонд
Депутаты Европарламента по ошибке поддержали критику «милитаристской политики» ЕС, принимая доклад по Украине

«Европарламент выражает сожаление по поводу милитаристской стратегии ЕС в Украине, которая не позволила обеспечить мир и подрывает авторитет ЕС на мировой арене, призывает к срочному изменению политики ЕС в пользу дипломатии и защиты гражданского населения, ставящей мир и урегулирование конфликтов выше военной эскалации», — гласит дополнительный параграф.

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Европарламента, принимая очередной доклад по поддержке Украины, по ошибке поддержали внесение поправки, в которой содержалась жесткая критика «милитаристской политики» ЕС, мешающей урегулированию конфликта. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в парламентских кругах, передает ТАСС.

«Европарламент выражает сожаление по поводу милитаристской стратегии ЕС в Украине, которая не позволила обеспечить мир и подрывает авторитет ЕС на мировой арене, призывает к срочному изменению политики ЕС в пользу дипломатии и защиты гражданского населения, ставящей мир и урегулирование конфликтов выше военной эскалации. ЕП требует, чтобы ЕС наконец открыл каналы переговоров, чтобы достичь политического урегулирования конфликта в Украине, удовлетворить потребности в коллективной безопасности и разоружении в Европе, а также ради соблюдения принципов Устава ООН и заключительного акта Хельсинкской конференции», — гласит дополнительный параграф, который при поддержке 365 депутатов был добавлен в итоговый текст.

Источники в парламенте сообщили агентству, что поправка от группы «Левые» была принята «случайно». «Главы политических групп решили, что она имела другой смысл и сигнализировали своим командам голосовать в поддержку, подняв пальцы вверх. В ответ на запрос AFP правые и левые депутаты Европарламента подтвердили, что хотят изменить свои голоса по этой поправке», — пишет агентство.

Агентство также отмечает, что принятие поправки вызвало бурную радость среди отдельных политических движений. В их числе и итальянское «Движение “5 звезд”, которое в отдельном коммюнике объявило о “полном разгроме” в Европарламенте “воинственной политики” Еврокомиссии.

В остальном принятый евродепутатами доклад содержал очередные призывы к дальнейшей поддержке Украины, ужесточению санкций против России и конфискации ее суверенных активов, замороженных в странах Европы. В нем также говорилось о том, что «уровень соответствия Украины общей внешней политике и политике безопасности ЕС в 2024 году составил 95%», и рекомендовалось оперативно приступить к новому этапу обсуждения процесса вступления Украины в ЕС. Венгрии же и другим государствам-членам предлагалось «продемонстрировать добрую волю» в вопросах, связанных с украинским законом о нацменьшинствах, и «не использовать эти проблемы для блокирования вступления Украины в ЕС».-0-

