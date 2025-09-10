Депутаты Европарламента по ошибке поддержали критику «милитаристской политики» ЕС, принимая доклад по Украине

В остальном принятый евродепутатами доклад содержал очередные призывы к дальнейшей поддержке Украины, ужесточению санкций против России и конфискации ее суверенных активов, замороженных в странах Европы. В нем также говорилось о том, что «уровень соответствия Украины общей внешней политике и политике безопасности ЕС в 2024 году составил 95%», и рекомендовалось оперативно приступить к новому этапу обсуждения процесса вступления Украины в ЕС. Венгрии же и другим государствам-членам предлагалось «продемонстрировать добрую волю» в вопросах, связанных с украинским законом о нацменьшинствах, и «не использовать эти проблемы для блокирования вступления Украины в ЕС».-0-