Работа аэропортов Непала будет временно приостановлена

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непальские аэропорты, как ожидается, будут закрыты как минимум до 00.00 четверга 11 сентября по местному времени (21.15 10 сентября по мск). Об этом сообщает посольство Российской Федерации в стране, передает РИА Новости.
Погромы, штурмы, сотни раненых и погибших. Во что вылилась «революция зумеров» в Непале?
«По информации Совета по туризму и местных авиакомпаний, все аэропорты Непала будут закрыты по меньшей мере до 00.00 часов 11 сентября (21.15 10 сентября по мск). Не исключено дальнейшее продление закрытия», — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
В ведомстве также призвали учитывать это закрытие при планировании перемещений и по возможности их минимизировать.
Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения деятельности крупных соцсетей, вовремя не зарегистрировавшихся в Министерстве связи и информационных технологий. 8 сентября в столице Непала Катманду и ряде других крупных городов страны начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. Согласно последним данным, погибли свыше 20 человек, более 500 получили увечья. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку, ее принял президент страны. -0-