Работа аэропортов Непала будет временно приостановлена

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения деятельности крупных соцсетей, вовремя не зарегистрировавшихся в Министерстве связи и информационных технологий. 8 сентября в столице Непала Катманду и ряде других крупных городов страны начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. Согласно последним данным, погибли свыше 20 человек, более 500 получили увечья. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку, ее принял президент страны. -0-