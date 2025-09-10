Принимая очередной доклад, посвященный поддержке Украины, депутаты Европарламента внезапно оконфузились. По ошибке они дружно проголосовали за поправку… с жёсткой критикой «милитаристской стратегии» Евросоюза. Об этом агентство AFP сообщило со ссылкой на собственные источники издания в парламентских кругах.
«Европарламент выражает сожаление по поводу милитаристской стратегии ЕС на Украине, которая не позволила обеспечить мир и подрывает авторитет ЕС на мировой арене, призывает к срочному изменению политики ЕС в пользу дипломатии и защиты гражданского населения, ставящей мир и урегулирование конфликтов выше военной эскалации», — гласит дополнительный параграф одобренного доклада, который при поддержке 365 (!) депутатов был благополучно добавлен в итоговый текст.
Источники в парламенте сообщили AFP, что данная поправка, предложенная группой «Левые», якобы была принята «случайно». Уточняется, что главы политических групп попросту не поняли, о чем идет речь. Европолитики посчитали, что поправка имела другой смысл и дали своим командам знак голосовать в поддержку, подняв пальцы вверх.
Правые и левые депутаты Европарламента подтвердили, что хотят изменить свои голоса по этой поправке.
Издание также отмечает, что принятие поправки вызвало радостную реакцию ряда политических движений. Накануне лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что стремление элит стран Европейского союза продлить конфликт на Украине является исторической ошибкой.