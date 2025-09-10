Депутаты Европарламента оконфузились: случайно раскритиковали собственную милитаристскую политику

«Европарламент выражает сожаление по поводу милитаристской стратегии ЕС на Украине, которая не позволила обеспечить мир и подрывает авторитет ЕС на мировой арене, призывает к срочному изменению политики ЕС в пользу дипломатии и защиты гражданского населения, ставящей мир и урегулирование конфликтов выше военной эскалации», — гласит дополнительный параграф одобренного доклада, который при поддержке 365 (!) депутатов был благополучно добавлен в итоговый текст.