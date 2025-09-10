Ричмонд
Российские ПВО сбили 22 украинских БПЛА над РФ и Черным морем

Российские средства противовоздушной обороны 9 сентября с 17:40 до полуночи уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, шесть БПЛА были сбиты над Брянской областью, пять — над Курской, четыре — над Воронежской, три — над Орловской областью, два — над Республикой Крым, по одному — над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

В Минобороны подчеркнули, что все беспилотники были успешно поражены дежурными средствами ПВО в ходе противовоздушной обороны.

Вчера в Адлере мужчина погиб при налете беспилотников на курорт. Повреждения получили около шести частных домов: пострадали фасады, крыши, окна и заборы.

