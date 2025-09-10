Ричмонд
Силы ПВО Катара не смогли обнаружить запущенные Израилем ракеты

Системы противовоздушной обороны Катара не смогли обнаружить и отразить ракетный удар Израиля по столице эмирата — Дохе.

Системы противовоздушной обороны Катара не смогли обнаружить и отразить ракетный удар Израиля по столице эмирата — Дохе. Об этом заявил глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на пресс-конференции.

По его словам, ранее катарские ПВО успешно отражали ракетные атаки из Ирана без ущерба, однако израильский удар был нанесён с использованием оружия, которое не было зафиксировано радарами. Премьер отметил, что представители США, чьи военные находятся на территории Катара, сообщили о нападении лишь спустя 10 минут после удара — в 15:53 по московскому времени, тогда как сам ракетный залп произошёл в 15:43.

После инцидента президент США Дональд Трамп связался с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, осудил действия Израиля и заверил, что Вашингтон не причастен к атаке.

В Катаре заявили о праве на удар возмездия по Израилю. Глава правительства также рассказал о создании юридической группы под руководством государственного министра Мухаммеда аль-Хулейфи. Она сформулирует меры реагирования на израильское нападение.

