«Усилить давление на Россию»: Трамп потребовал от ЕС ввести стопроцентные пошлины для Индии и Китая

Президент США Дональд Трамп призывает ЕС ввести стопроцентные пошлины на товары из Индии и Китая. Американский лидер рассчитывает, что это якобы может привести к усилению давления на Россию.
«Трамп попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию», — сказано в публикации издания Financial Times.
Как Китай и Индия сорвали главный удар США по России, читайте здесь на KP.RU.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон повышает торговые пошлины в отношении Китайской Народной Республики (КНР) до 125%.
При этом американский лидер выразил неудовольствие тем, как Китай отреагировал на введение высоких пошлин в отношении ввозимых из этой страны товаров.
Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ, который переносит на 90 дней введение новых торговых пошлин на импорт из КНР.
При этом постпред США при ООН Уитакер заявил, что Трамп имеет скрытые преимущества в переговорах с КНР об американских торговых пошлинах.