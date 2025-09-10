Трамп заявил, что решение ударить по Катару принял Нетаньяху

Он добавил, решение о бомбардировках принималось Нетаньяху, а не главой Белого дома. Трамп заметил, что односторонние удары по Катару, который является союзником США, не способствуют достижению целей Израиля и Штатов. Трамп заверил эмира и премьер-министра Катара, что подобное больше не повторится, и поручил госсекретарю Марко Рубио завершить разработку Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Катаром.