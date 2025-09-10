В МИД Германии назвали атаку Израиля на Доху неприемлемым шагом

Атака Израиля на резиденции членов политбюро палестинского движения ХАМАС в Дохе была названа министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем недопустимым шагом. Он подчеркнул, что такое действие нарушает суверенитет Катара и создает угрозу для переговоров по освобождению израильских заложников.
Вадефуль отметил, что атака на Доху не только подрывает территориальную целостность Катара, но и ставит под сомнение усилия международного сообщества по спасению заложников. Об этом глава МИД Германии заявил в официальном комментарии, размещенном на сайте ведомства.
Кроме того, министр рассказал, что уже обсудил с израильским коллегой Гидеоном Сааром обеспокоенность судьбой заложников, среди которых есть граждане Германии. Он особо выделил роль Катара в посредничестве, выразив благодарность и поддержку катарскому премьер-министру шейху Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Танни за активные усилия, направленные на достижение перемирия и освобождение заложников.
Ранее американский лидер Дональд Трамп пообщался по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и сказал ему, что удары по Дохе не способствуют достижению целей Тель-Авива и Вашингтона.