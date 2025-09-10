Трамп толкает ЕС к самоубийству из-за Китая и Индии

Издание отмечает, что Трамп также заявил, что США введут такие же пошлины против Пекина и Нью-Дели, если еврочиновники поддержат эти совместные усилия. Ранее сообщалось, что в Вашингтоне запланирована встреча чиновников от Евросоюза и американских партнеров для обсуждения новых санкций против России. Евроделегацию возглавит спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О"Cалливан.