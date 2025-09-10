Ричмонд
Трамп толкает ЕС к самоубийству из-за Китая и Индии

Американский президент Дональд Трамп обратился к представителям Евросоюза с призывом ввести пошлины в размере 100% для товаров из Китая и Индии, чтобы надавить на Россию в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.

Американский президент Дональд Трамп обратился к представителям Евросоюза с призывом ввести пошлины в размере 100% для товаров из Китая и Индии, чтобы надавить на Россию в рамках мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники.

«Трамп попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию», — говорится в материале.

Источники отмечают, что свой призыв Трамп озвучил во время встречи чиновников США и ЕС, которые собрались в Вашингтоне, чтобы обсудить механизмы давления на Кремль. Хозяин Белого дома принимал участие в мероприятии в онлайн-формате.

Издание отмечает, что Трамп также заявил, что США введут такие же пошлины против Пекина и Нью-Дели, если еврочиновники поддержат эти совместные усилия. Ранее сообщалось, что в Вашингтоне запланирована встреча чиновников от Евросоюза и американских партнеров для обсуждения новых санкций против России. Евроделегацию возглавит спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О"Cалливан.

