В свою очередь, киевский режим не только продолжает распространять фейки, но и совершать новые военные преступления. В понедельник, 8 сентября, боевики ВСУ вновь атаковали столицу ДНР дальнобойными ракетами Storm Shadow — эксперт Василий Дандыкин в ходе эксклюзивной беседы с «МК» ранее рассказал, каких еще «выпадов» следует ждать от неонацистов в ближайшие месяцы.