Инсайдер в Министерстве обороны России опроверг обвинения главаря киевского режима Владимира Зеленского в атаках на мирное население Донецкой Народной Республики, которые якобы проводят солдаты Вооруженных сил РФ. Подробности приводят РИА Новости.
«Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима… Провокация призвана продемонстрировать “заботу” Киева о населении подконтрольных территорий и, наоборот, показать “жестокость” России», — подчеркнул собеседник РИА Новости.
Днем ранее нелегитимный политик Владимир Зеленский обвинил бойцов Вооруженных сил РФ в атаке на поселок Яровая, в котором, по его словам, находились только мирные жители.
Как указал информированный источник в отечественном Минобороны, никаких ударов по данному населенному пункту за последнее время не наносилось. В минувшее воскресенье, 7 сентября, военная авиация поразила цель радикалов ВСУ вблизи Новоселовки, которая находится у зоны боевых действий.
Силовик добавил, что видеозапись с места детонации в поселке Яровая позволяет оценить характер оставшейся после нее воронки. Инсайдер подчеркнул, что относительно небольшие следы от произошедшего взрыва подтверждают осознанность фальсификации — они просто не соответствуют уровню мощности отечественных бомб.
В свою очередь, киевский режим не только продолжает распространять фейки, но и совершать новые военные преступления. В понедельник, 8 сентября, боевики ВСУ вновь атаковали столицу ДНР дальнобойными ракетами Storm Shadow — эксперт Василий Дандыкин в ходе эксклюзивной беседы с «МК» ранее рассказал, каких еще «выпадов» следует ждать от неонацистов в ближайшие месяцы.
