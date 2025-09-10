Ричмонд
Писториус: Украина получила от ФРГ первые пусковые установки двух Patriot

Киевский режим получил первые пусковые установки двух зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ходе заседания контактной группы по военной помощи Украине в Лондоне, передаёт Reuters.

Источник: Life.ru

Министр отметил, что Германия намерена поддержать украинскую военную промышленность, закупив у Киева беспилотные летательные аппараты большой дальности. Немецкая сторона планирует заключить контракты с оборонными предприятиями Украины на сумму порядка 300 миллионов евро.

Также ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключил с Украиной контракт на поставку мобильных артиллерийских систем Skyranger для борьбы с беспилотниками. По словам руководителя компании Армина Паппергера, первые комплексы будут отправлены уже в этом году.