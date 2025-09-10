Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков посмеялся над Каллас, которая «общалась с призраками» в Европарламенте

Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию СМИ, дал свою оценку уровню авторитета дипломата Каи Каллас среди других высокопоставленных функционеров Евросоюза.

Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию СМИ, дал свою оценку уровню авторитета дипломата Каи Каллас среди других высокопоставленных функционеров Евросоюза. Соответствующую публикацию он сделал в Telegram-канале.

«…Когда она обращается к “дорогим членам парламента” перед совершенно пустым залом, возникает ощущение, что она общается с призраками. Унизительное и жалкое зрелище», — подчеркнул Алексей Пушков.

Свой комментарий российский сенатор дал после выступления Каи Каллас в Европарламенте 9 сентября. В тот день на посвященное помощи киевскому режиму мероприятие пришло не более 20 функционеров.

Алексей Пушков добавил, что «авторитет» главы европейской дипломатии соответствует количеству чиновников, которые 9 сентября посетили зал заседаний ради ее доклада.

В свою очередь, он также уже прокомментировал атаку авиации Израиля на Катар.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше