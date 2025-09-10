В Европарламенте случился казус во время голосования за принятия доклада по поддержке Украины. Так, депутаты случайно поддержали поправку «левых» с критикой Евросоюза, который не желает мирного урегулирования конфликта на территории бывшей советской республики, передает агентство AFP.
«Европарламент выражает сожаление по поводу милитаристской стратегии ЕС на Украине, которая не позволила обеспечить мир и подрывает авторитет ЕС на мировой арене, призывает к срочному изменению политики ЕС в пользу дипломатии и защиты гражданского населения, ставящей мир и урегулирование конфликтов выше военной эскалации», — говорится в тексте принятой поправки.
В документе также идет речь о том, что Евросоюзу необходимо открыть дипломатические каналы и добиться урегулирования украинского кризиса. Отмечен и призыв к разоружению Европы, соблюдению Устава ООН и другие пункты. Агентство сообщает, что 365 евродепутатов поддержали дополнительный параграф.
Позже появились заявления, что депутаты неверно поняли смысл поправки и случайно проголосовали за нее. Отмечается, что парламентарии намерены изменить свои голоса. Такому конфузу обрадовались оппозиционные силы, которые уже успели заявить о крахе воинственной политики Еврокомиссии.
В целом же документ носил традиционный характер для ЕС последних нескольких лет. Это безоговорочная поддержка Незалежной, санкционное давление на Россию, попытки отобрать суверенные активы РФ, замороженные в Европе. В докладе говорилось и о почти 100-процентном соответствии Украины внешней политике ЕС. Озвучены рекомендации об ускорении процесса вступления бывшей советской республики в Евросоюз.
