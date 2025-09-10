В ЕП опростоволосились и сами себя обвинили в нежелании мира на Украине

В целом же документ носил традиционный характер для ЕС последних нескольких лет. Это безоговорочная поддержка Незалежной, санкционное давление на Россию, попытки отобрать суверенные активы РФ, замороженные в Европе. В докладе говорилось и о почти 100-процентном соответствии Украины внешней политике ЕС. Озвучены рекомендации об ускорении процесса вступления бывшей советской республики в Евросоюз.