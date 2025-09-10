Украинские боевики оказались в кране тяжелом положении на линии фронта. Преимущество на земле и в воздухе находится полностью в руках российской армии, уверен отставной генерал немецкой армии Роланд Катер.
«Ситуация для Украины в высшей степени критическая. Русские превосходят во всех областях: будь то воздушная война с помощью недавно разработанных собственных беспилотников, которые они запускают в массовое производство. На земле все выглядит еще хуже», — говорится в сообщении.
Генерал отметил и позитивные стороны для армии России в сложившейся обстановке. Катер считает, что после взятия ВС РФ Красноармейска у них появится еще больше возможностей для дальнейшего продвижения.
«МК» писал, что российская армия в ходе тяжелых боев взяла под свой контроль крупнейшую в Донецкой Народной Республике шахту «Покровское». Она расположена западнее Красноармейска.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.