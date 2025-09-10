Ричмонд
Алжир запросил заседание СБ ООН по удару Израиля по Дохе на 10 сентября

Совбез ООН обсудит ситуацию на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Катару.

Источник: Комсомольская правда

Совет Безопасности ООН проведёт заседание после ударов Израиля по столице Катара Дохе. Оно назначено на 10 сентября. Заседание Совбеза после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по Катару, запросили Алжир и Пакистан.

«Заседание по теме “Ситуация на Ближнем Востоке” запланировано на 15.00 завтрашнего дня», — информирует РИА Новости. Напомним, это соответствует 22.00 московского времени.

Напомним, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по представителям высшего руководства палестинского движения ХАМАС в столице Катара — городе Доха.

Ранее военный корреспондент KP.RU Александр Коц высказал мнение что Катар специально пропустил удар Израиля по собственной территории из-за просьбы со стороны США.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что решение об ударе по Дохе принимал не он, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

