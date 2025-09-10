Алжир запросил заседание СБ ООН по удару Израиля по Дохе на 10 сентября

«Заседание по теме “Ситуация на Ближнем Востоке” запланировано на 15.00 завтрашнего дня», — информирует РИА Новости. Напомним, это соответствует 22.00 московского времени.
Напомним, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по представителям высшего руководства палестинского движения ХАМАС в столице Катара — городе Доха.
Ранее военный корреспондент KP.RU Александр Коц высказал мнение что Катар специально пропустил удар Израиля по собственной территории из-за просьбы со стороны США.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что решение об ударе по Дохе принимал не он, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
