Алжир запросил заседание СБ ООН по удару Израиля по Дохе на 10 сентября

Совет Безопасности ООН проведёт заседание после ударов Израиля по столице Катара Дохе. Оно назначено на 10 сентября. Заседание Совбеза после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по Катару, запросили Алжир и Пакистан.