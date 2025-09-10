Трамп призвал ЕС надавить на Россию через Индию и Китай

Ранее Трамп иронично обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой передать «тёплые приветствия» президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, прибывшим в Пекин на военный парад, который был посвящён 80-летию окончания Второй мировой войны. Трамп намекнул на существование «заговора» между Китаем, Россией и КНДР, направленного против США. В Госдуме увидели в заявлении Трампа задетое самолюбие. Президент Путин, комментируя заявление Трампа, отметил, что оно не имеет ничего общего с реальностью.