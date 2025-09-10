Трамп собрался на днях поговорить с Путиным

Трамп и Путин несколько раз встречались лично.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни может провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Fox News.
«Я не исключаю, что мы поговорим с Путиным на этой или следующей неделе», — сказал Трамп. Его слова приводит Fox News.
Ранее Дональд Трамп уже заявлял о планах провести переговоры с Владимиром Путиным в ближайшие дни и отмечал важность поддержания диалога между США и Россией. При этом в августе он подчеркивал, что не собирается вводить новые экономические санкции против России, несмотря на обсуждение возможного перехода ко «второму этапу санкций».