Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп собрался на днях поговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни может провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Fox News.

Трамп и Путин несколько раз встречались лично.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни может провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Fox News.

«Я не исключаю, что мы поговорим с Путиным на этой или следующей неделе», — сказал Трамп. Его слова приводит Fox News.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о планах провести переговоры с Владимиром Путиным в ближайшие дни и отмечал важность поддержания диалога между США и Россией. При этом в августе он подчеркивал, что не собирается вводить новые экономические санкции против России, несмотря на обсуждение возможного перехода ко «второму этапу санкций».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше