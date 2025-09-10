Катар обвинил Израиль в срыве соглашения о прекращении огня в Газе

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил на пресс-конференции поздно вечером во вторник, что все договоренности, достигнутые в ходе переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Катаре, аннулированы из-за израильской атаки на территорию Катара.
Глава катарского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Катар предпринимал максимальные усилия для успешного завершения переговоров, направленных на достижение перемирия в секторе Газа. Однако действия Израиля, произошедшие во вторник, нарушили достигнутые договоренности.
Аль Тани выразил сожаление по поводу случившегося и отметил, что после сегодняшнего нападения никакие ранее достигнутые соглашения больше не имеют силы.
Ранее американский лидер Дональд Трамп пообщался по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и сказал ему, что удары по Дохе не способствуют достижению целей Тель-Авива и Вашингтона.