Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что скоро поговорит в Путиным

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что у него может состояться разговор с российским лидером Владимиром Путиным на этой или следующей неделе.

Источник: © РИА Новости

«Я думаю, на этой неделе или в начале следующей недели», — заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, когда у него может состояться общение с Путиным.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше