Трамп назвал возможную дату телефонного разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал возможную дату своего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам Трампа, он намерен пообщаться с Путиным в ближайшее рвемя — до конца текущей недели либо в начале следующей.
«Я думаю, на этой неделе или в начале следующей недели», — сказал Трамп во время общения с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос представителя прессы.
Накануне Трампу посоветовали удвоить дипломатические усилия после слов российского лидера Владимира Путина об Украине. Напомним, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Путин заявил, что договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта на Украине можно, если восторжествует здравый смысл.
После этого президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и выразил уверенность в скором разрешении украинской ситуации.