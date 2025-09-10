Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал возможную дату телефонного разговора с Путиным

Трамп хочет позвонить Путину на этой неделе или в начале следующей.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал возможную дату своего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Трампа, он намерен пообщаться с Путиным в ближайшее рвемя — до конца текущей недели либо в начале следующей.

«Я думаю, на этой неделе или в начале следующей недели», — сказал Трамп во время общения с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос представителя прессы.

Накануне Трампу посоветовали удвоить дипломатические усилия после слов российского лидера Владимира Путина об Украине. Напомним, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Путин заявил, что договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта на Украине можно, если восторжествует здравый смысл.

После этого президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и выразил уверенность в скором разрешении украинской ситуации.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше