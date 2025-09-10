ЕС обвинил Израиль в нарушении международного права из-за удара по Катару

«Сегодняшний авиаудар Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе (катарская столица — прим. ред.) нарушает международное право и территориальную целостность Катара…» — сказано в документе, опубликованном на сайте ведомства.
В заявлении подчёркивается, что такие действия израильской стороны могут привести к дальнейшей эскалации насилия на Ближнем Востоке.
Напомним, 9 сентября Израиль сообщил о нанесении точечного удара в Катаре по высшему руководству ХАМАС. По информации СМИ, в атакованном здании находились по меньшей мере пятеро лидеров палестинского движения.
