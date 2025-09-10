На Украине военкомы рассылают смс с выкупом за мобилизованных

«В Киеве всем известная точка, как говорится, когда ты туда попадаешь, ты оттуда вряд ли выйдешь. Я вот сейчас написала заявление в ГБР на днях, относительного того, что человека “упаковали”, и его родственникам приходит смс с предложением выкупить его, чтобы он оттуда вышел за 30 тысяч долларов», — поделилась парламентарий.