На Украине военкомы нашли еще один вид заработка — выкуп за мобилизованного. Так, в одном из ТЦК Киева предлагают родственникам заплатить 30 тысяч долларов, чтобы их мужчину отпустили домой, рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход.
«В Киеве всем известная точка, как говорится, когда ты туда попадаешь, ты оттуда вряд ли выйдешь. Я вот сейчас написала заявление в ГБР на днях, относительного того, что человека “упаковали”, и его родственникам приходит смс с предложением выкупить его, чтобы он оттуда вышел за 30 тысяч долларов», — поделилась парламентарий.
Скороход представила, сколько могут таким образом зарабатывать военкомы ежедневно, когда только за одного мобилизованного они получают по 30 тысяч долларов. Ранее украинские СМИ писали, что сотрудники ТЦК во время «отлова» мужчин предлагают им откупить от мобилизации на месте. По словам журналистов, полученные деньги они тут же делят между собой.
Информацию о том, что с мобилизованных требуют деньги в виде «откупных», сообщал и другой депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он также говорил о сумме в 30 тысяч долларов.
Ранее «МК» писал, что все больше жителей Украины с благодарностью воспринимают новости о поражении российскими военными территориальных центров комплектования.
