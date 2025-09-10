Ричмонд
Польша подняла в воздух военные самолеты из-за якобы активности РФ на Украине

Польша привела в высшую степень готовности системы ПВО и подняла самолёт из-за якобы активности России на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Польша подняла в воздух военные самолёты, также приведены в высшую степень готовности системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Поводом послужила якобы активность Российской Федерации на Украине, информирует оперативное командование родов вооружённых сил Польши.

«В нашем воздушном пространстве действуют польские и союзнические самолеты, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности», — сказано в релизе ведомства, опубликованном в социальной сети Х.

Польша регулярно предпринимает подобные акции. Так, оперативное командование ВС Польши сообщило, что привело самолёты в боевую готовность из-за сообщений о якобы активности России на Украине в ночь на 7 сентября.

В июле также сообщалось, что польские истребители взлетели в небо из-за данных разведки о якобы активности РФ на Украине.