Польша подняла в воздух военные самолеты из-за якобы активности РФ на Украине

Польша подняла в воздух военные самолёты, также приведены в высшую степень готовности системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Поводом послужила якобы активность Российской Федерации на Украине, информирует оперативное командование родов вооружённых сил Польши.
«В нашем воздушном пространстве действуют польские и союзнические самолеты, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности», — сказано в релизе ведомства, опубликованном в социальной сети Х.
Польша регулярно предпринимает подобные акции. Так, оперативное командование ВС Польши сообщило, что привело самолёты в боевую готовность из-за сообщений о якобы активности России на Украине в ночь на 7 сентября.
В июле также сообщалось, что польские истребители взлетели в небо из-за данных разведки о якобы активности РФ на Украине.