Суд в Киеве 30 сентября рассмотрит дело о прекращении деятельности УПЦ

«Постановлением Шестого апелляционного административного суда от 03 сентября 2025 года открыто производство по делу № 855/11/25 по административному иску Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести к Религиозной организации “Киевская митрополия Украинской православной церкви” о прекращении деятельности религиозной организации», — говорится в заявлении.
Напомним, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести заявила, что якобы официально установила связь между УПЦ и РПЦ. На основании этого решения может быть осуществлён полный запрет церкви через суд. Ранее госслужба обратилась в судебные органы с требованием прекратить деятельность Киевской митрополии.