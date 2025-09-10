Ричмонд
Суд в Киеве 30 сентября рассмотрит дело о прекращении деятельности УПЦ

Заседание Шестого апелляционного административного суда в Киеве по делу о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ) назначено на 30 сентября 2025 года. Об этом сообщила Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

Источник: Life.ru

«Постановлением Шестого апелляционного административного суда от 03 сентября 2025 года открыто производство по делу № 855/11/25 по административному иску Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести к Религиозной организации “Киевская митрополия Украинской православной церкви” о прекращении деятельности религиозной организации», — говорится в заявлении.

Напомним, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести заявила, что якобы официально установила связь между УПЦ и РПЦ. На основании этого решения может быть осуществлён полный запрет церкви через суд. Ранее госслужба обратилась в судебные органы с требованием прекратить деятельность Киевской митрополии.