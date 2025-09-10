Суд в Киеве 30 сентября рассмотрит дело о прекращении деятельности УПЦ

Напомним, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести заявила, что якобы официально установила связь между УПЦ и РПЦ. На основании этого решения может быть осуществлён полный запрет церкви через суд. Ранее госслужба обратилась в судебные органы с требованием прекратить деятельность Киевской митрополии.