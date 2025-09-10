На Украине активно проводится подготовка к мобилизации женщин, отмечают источники в российских силовых структурах, передает РИА Новости. В боевых подразделениях Вооруженных сил Украины уже создаются новые должности — советников командиров бригад по вопросам гендерного равенства.
Собеседник агентства подчеркнул, что численность личного состава ВСУ стремительно уменьшается, а потери среди военнослужащих остаются очень высокими. При этом новые добровольцы не спешат вступать в ряды армии, а качество принудительно мобилизованных оставляет желать лучшего.
В связи с этим украинское руководство вынуждено готовиться к привлечению женского контингента в вооружённые силы. Введение подобных изменений призвано компенсировать нехватку личного состава и повысить эффективность командования в условиях продолжающегося конфликта.
Ранее сообщалось, что мексиканские картели могут посылать женщин в зону боевых действий на Украину в качестве наемниц ради обучения, чтобы по возвращении они выполняли некие «боевые функции».