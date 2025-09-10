На Украине началась подготовка к мобилизации женщин

Собеседник агентства подчеркнул, что численность личного состава ВСУ стремительно уменьшается, а потери среди военнослужащих остаются очень высокими. При этом новые добровольцы не спешат вступать в ряды армии, а качество принудительно мобилизованных оставляет желать лучшего.