Скороход: Мобилизованных на Украине предлагают выкупить за 30 тыс. долларов

Депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила о случаях, когда сотрудники военкомата в Киеве предлагают родственникам выкупить насильно мобилизованных за $30 тыс. Информация об этом прозвучала в интервью украинской телеведущей Лане Шевчук.

Источник: Life.ru

«Я вот сейчас написала заявление в ГБР, на днях, относительного того, что человек попал на ДВРЗ (жилой массив в Киеве — Прим. Life.ru), его “упаковали”, его привезли на ДВРЗ, и его родственникам приходит смс с предложением выкупить его с ДВРЗ, чтобы он оттуда вышел за 30 тысяч долларов», — заявила Скороход.

По словам депутата, эта сумма относится к одному человеку, и она призвала представить себе количество людей, с которыми подобное происходит ежедневно.

Ранее сообщалось, что с момента вступления в силу новых правил выезда за границу для молодых людей от 18 до 22 лет украинские предприятия столкнулись с ростом числа увольнений. Законодательством Украины предусмотрена уголовная ответственность за умышленное уклонение от призыва на военную службу в период мобилизации, вплоть до пяти лет тюремного заключения.