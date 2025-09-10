Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совбез ООН проведёт экстренное заседание в связи с ударом Израиля по Катару

Встреча членов СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке начнётся 10 сентября в 22:00 мск.

Источник: Аргументы и факты

Совет Безопасности ООН 10 сентября проведёт заседание в связи с ударом Израиля по Катару, сообщило постоянное представительство Южной Кореи, которая в этом месяце председательствует в указанном органе всемирной организации.

«Заседание по пункту повестки дня “Ситуация на Ближнем Востоке” запланировано на завтра на 15:00 (22:00 мск — прим. ред.)», — отметили в дипмиссии.

Напомним, 9 сентября израильская армия сообщила, что нанесла точечный удар по высшему руководству палестинского движения ХАМАС. Здание, которое подверглось атаке, расположено в столице Катара городе Доха. СМИ распространили информацию о том, что внутри находились как минимум пятеро лидеров ХАМАС.

США утверждают, что уведомили Катар об этом ударе. При этом катарские власти заявили, что не получали сведения о готовящейся атаке.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше