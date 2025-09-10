Совбез ООН проведёт экстренное заседание в связи с ударом Израиля по Катару

Совет Безопасности ООН 10 сентября проведёт заседание в связи с ударом Израиля по Катару, сообщило постоянное представительство Южной Кореи, которая в этом месяце председательствует в указанном органе всемирной организации.
«Заседание по пункту повестки дня “Ситуация на Ближнем Востоке” запланировано на завтра на 15:00 (22:00 мск — прим. ред.)», — отметили в дипмиссии.
США утверждают, что уведомили Катар об этом ударе. При этом катарские власти заявили, что не получали сведения о готовящейся атаке.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше