Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что из-за очередной атаки боевиков ВСУ на столицу субъекта 9 сентября пострадала местная жительница. Подробности он привел в своем Telegram-канале.
«В результате атаки пострадала женщина 1971 года рождения, ей оказана квалифицированная медицинская помощь… Силами МЧС эвакуировано семь человек, в том числе ребенок», — подчеркнул Денис Пушилин.
Согласно имеющейся информации, боевики киевского режима нанесли удар по Буденновскому району столицы региона.
Денис Пушилин уточнил, что для очередного нападения на мирных жителей Республики радикалы ВСУ использовали дальнобойное оружие и воздушные дроны.
Также в Донецке значительные повреждения получил многоэтажный дом на улице Отважных. Атаке украинских боевиков подвергся и другой город ДНР — Докучаевск.
Важно добавить, что в понедельник, 8 сентября, радикалы киевской клики уже наносили удар по Донецку дальнобойными ракетами Storm Shadow. Капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин в рамках эксклюзивной беседы с обозревателем «МК» ранее рассказал, какую позицию боевики ВСУ могут использовать для наведения западного оружия на российские регионы.
